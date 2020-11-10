Японские врачи из больницы Сату доказали, что поцелуи положительно отражаются не только на психологическом состоянии человека, но и на его физическом здоровье.
Учёные провели исследования и пришли к выводу, что ежедневные поцелуи повышают продолжительность жизни в среднем на 12 лет.
Эксперты объясняют это тем, что поцелуи положительно отражаются на работе нервной системы. У людей, которые много целуются, вырабатывается больше эндорфинов ("гормонов счастья"). Это позволяет им лучше справляться со стрессовыми факторами.
"Поцелуи могут снижать интенсивность болевых ощущений и улучшать эмоциональный настрой, что уже само по себе довольно важно. За одну минуту страстного поцелуя ваш организм сжигает столько же калорий, сколько потребляет 500-метровая пробежка. Еще один плюс — поцелуи форсируют частоту сердечных сокращений, что при ежедневной практике может защищать от инсультов и инфарктов. В общем, поцелуи позволяют держать тело в тонусе", — отмечают авторы исследования.
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