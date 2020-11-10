Поцелуи повышают продолжительность жизни - японские врачи

Японские врачи из больницы Сату доказали, что поцелуи положительно отражаются не только на психологическом состоянии человека, но и на его физическом здоровье.

Учёные провели исследования и пришли к выводу, что ежедневные поцелуи повышают продолжительность жизни в среднем на 12 лет.

Эксперты объясняют это тем, что поцелуи положительно отражаются на работе нервной системы. У людей, которые много целуются, вырабатывается больше эндорфинов ("гормонов счастья"). Это позволяет им лучше справляться со стрессовыми факторами.