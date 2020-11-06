В Северной Америке обнаружили останки цинодонта возрастом 220 млн лет

Палеонтологи обнаружили в штате Аризона (США) древнейшие на континенте останки цинодонта — древнего предка млекопитающих, жившего около 220 млн лет назад, сообщает Biology Letters.

Учёные нашли окаменелые фрагменты челюсти, зубов и костей древнего обитателя нашей планеты. Ему дали имя Kataigidodon venetus, что в переводе с латыни и древнегреческого означает "синий грозовой зуб". Останки были найдены на склонах гор Грозовая гряда, их породы имеют необычный голубой оттенок.

Палеонтологам удалось определить размеры цитодонта. Длина его тела составляла не более 10 см, а вес — до нескольких десятков грамм. Данное открытие имеет большое значение для науки.

"Это открытие значительно расширяет наши представления о географии и среде, в которой проходила ранняя эволюция млекопитающих", — подчеркнул один из авторов работы, палеонтолог из Политехнического университета Виргинии Бен Клигмэн.

Также эта находка говорит о том, что предки млекопитающих обитали не только в регионах с умеренным климатом, но и в тропическом, экваториальном климатах, что, по мнению палеонтологов, существенно расширяет их ареал и возможные пути эволюции.