Специалисты NASA обнаружили на Луне гигантские "следы"

Астрофизики обнаружили на Луне огромные "следы". Они не похожи на человеческие.

За всю историю на естественном спутнике Земли побывала всего лишь дюжина астронавтов, поэтому учёные не могут объяснить происхождение "следов".

Одним из последних на Луне был американский астронавт Харрисон Шмитт, участник миссии "Аполлон-17". Ему удалось собрать более 700 образцов грунта естественного спутника Земли.

Шмитт и его коллега использовали луноход, с помощью которого они накатали по Луне более 20 миль и оставили огромное количество следов.

Но следы, обнаруженные специалистами NASA, не принадлежат астронавтам.

По мнению экспертов, необычная находка может указывать на то, что под поверхностью Луны скрыта лавовая трубка, по которой миллиарды лет назад текла расплавленная порода.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в недрах Луны обнаружили остатки древней Тейи.