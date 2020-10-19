Экипаж МКС устранил утечку воздуха в модуле "Звезда" с помощью временных средств.
Об этом сообщил космонавт Иван Вагнер, который сейчас находится на Международной космической станции.
По его словам, сейчас специалисты на Земле решают, как загерметизировать трещину.
"Сейчас мы место утечки изолировали временно, и на Земле принимают решение, как мы будем герметизировать это место утечки уже на долгое время", — пояснил Вагнер.
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