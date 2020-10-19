На МКС устранили утечку воздуха

Экипаж МКС устранил утечку воздуха в модуле "Звезда" с помощью временных средств.

Об этом сообщил космонавт Иван Вагнер, который сейчас находится на Международной космической станции.

По его словам, сейчас специалисты на Земле решают, как загерметизировать трещину.