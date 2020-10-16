Археологи обнаружили в Сибири скифскую гробницу возрастом 3000 лет

Российские археологи совместно со швейцарскими коллегами обнаружили в Сибири новые свидетельства о жизни воинов-кочевников, которые приходили в регион около 3000 лет назад. Данное открытие позволит больше узнать об их культурных особенностях, сообщает Express.

На одной из гробниц учёные заметили странные архитектурные формы.

Скифы были воинами-кочевниками. Они известны своей жестокостью. Так, известно, что они делали из черепов убитых врагов чашки и пили их кровь, празднуя победу. Кроме того, скифы считались отличными стрелками, отличавшимися особой жестокостью.

В процессе раскопок археологи исследовали курган Туннуг-1. Они выяснили, что по своей структуре он близок к сооружению под названием "Аржан" в Туве. Учёные предполагают, что его могли использовать для проведения ритуальных обрядов.

Также учёные хотят создать 3D-модель кургана, с помощью которой можно будет восстановить точное расположение камней. Это позволит другим исследователям продолжить его изучение.