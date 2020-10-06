Орнитологи отследили эволюцию стука дятлов

Дятлы стучат по дереву не только для того, чтобы добывать себе пищу. Таким образом птицы ещё и общаются между собой.

Швейцарские орнитологи совместно с французскими коллегами отследили, как менялся стук дятлов на протяжении 22 миллионов лет.

Специалисты записали и проанализировали 92 вида стука. Они использовали положения теории Шеннона, относящиеся к способам передачи данных.

Кроме того, они провели реконструкции, благодаря которым удалось определить, каким был стук, издаваемый предками дятлов ещё 22 миллиона лет назад.

В результате выяснилось, что за всё время существования у этих птиц появились новые виды стука, но современные дятлы не используют их для общения со своими сородичами. Орнитологи пришли к выводу, структура "речи" дятлов осталась неизменной.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что дятлы способны сражаться друг с другом за право владеть территорией.

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