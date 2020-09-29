Учёные нашли солёные озера под полярной шапкой Марса

Планы Илона Маска колонизировать Марс больше не кажутся эпизодом научной фантастики: итальянские исследователи объявили об открытии нескольких "водоёмов с жидкой водой" под ледяными шапками Южного полюса. Это означает, что Красная планета может поддерживать жизнь.

Данные, присланные на Землю зондом Европейского космического агентства (ЕКА) Mars Express, указывают на "жидкую воду" в регионе Ультими Скопули. Согласно выводам исследования, опубликованного в понедельник в журнале Nature Astronomy, на Марсе были обнаружены еще три водоёма.

Кратко об исследовании

Исследователи из университета Рома Тре в Италии использовали процедуры обработки сигналов, обычно применяемые к полярным ледяным щитам на Земле, таким как Антарктида, Канада и Гренландия, для анализа данных, посылаемых усовершенствованным радаром Mars для зондирования недр и ионосферы (MARSIS).

Первый подземный резервуар был обнаружен компанией MARSIS в 2018 году. Дополнительные данные показывают озеро размером около 20 Х 30 километров, окруженное несколькими меньшими озерами.

"Мы предполагаем, что эти воды представляют собой гиперсалиновые перхлоратные рассолы, которые, как известно, образуются в марсианских полярных областях и, как полагают, выживают в течение длительного периода времени в геологическом масштабе при температурах ниже эвтектических", — говорится в опубликованном отчёте.

Проще говоря, это означает, что озёра эти достаточно соленые, чтобы не превращаться в лед даже при температурах, при которых можно ожидать замерзания воды.

"Хотя сегодня невозможно, чтобы вода оставалась стабильной на поверхности, новый результат открывает возможность того, что целая система древних озер может существовать под землей, возможно, миллионы или даже миллиарды лет, — отмечается в заявлении ЕКА. -Несмотря на очевидную труднодоступность, эти подземные озера были бы идеальными местами для поиска свидетельств жизни на Марсе".

Большая часть Марса — сухая пустыня, но вода сохранилась на планете в виде льда на полярных шапках, особенно на юге.

Напомним, ЕКА запустило "Марс Экспресс" в июне 2003 года на борту российской ракеты "Союз-ФГ" / "Фрегат" с Байконура в Казахстане. Зонд вышел на орбиту в декабре того же года и с тех пор посылает данные обратно.

Читайте также:

Илон Маск объяснил, в чём сложность колонизации Марса

На Марсе найдены следы масштабного потопа