"Одноклассники" запустили проект ко Всемирному дню мечты

25 сентября "Одноклассники" запустили проект #мечтатьОК, приуроченный ко Всемирному дню мечты. Проект посвящён самым сокровенным желаниям россиян.

На сайте dreams. ok. ru соцсеть опубликовала семь наиболее интересных историй пользователей о своих мечтах. По итогам голосования, которое завершится 4 октября, будет выбран победитель, которому "Одноклассники" поможет исполнить его мечту.

Проект #мечтатьОК является отражением желаний обычных пользователей. Кто-то мечтает о церемонии бракосочетания на "Авроре", кто-то хочет купить бензопилу, а кто-то мечтает встретиться с Дмитрием Нагиевым.

Проект ещё раз доказывает, что платформа голосовых и видеозвонков "Одноклассники" прочно вошла в жизнь российских пользователей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Одноклассники" запустили проект об отношениях с детьми #МеняВолнует.