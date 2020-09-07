"Одноклассники" запустили проект об отношениях с детьми #МеняВолнует

В "Одноклассниках" стартовал проект #МеняВолнует о сексуальном воспитании, буллинге, детском здоровье и отношениях между поколениями.

Новый проект призван помочь родителям построить доверительные отношения с детьми. В этом году #МеняВолнует объединил огромное количество издания и телеканалов.

С 7 по 13 сентября в приложении "Меня волнует" можно будет посмотреть вебинары, интервью со специалистами, прочитать полезные статьи и инструкции.

Эксперты каждый день будут поднимать какую-либо тему, связанную с развитием ребёнка: от подготовки к рождению малыша до особенностей отношений со взрослыми детьми.

Все материалы — вебинары, статьи, эфиры — будет собраны в одно приложении, чтобы пользователю не приходилось тратить время на поиск необходимой информации.

Приложение "Меня волнует" может стать своеобразной семейной азбукой, которая поможет решить проблемы современных родителей и детей.