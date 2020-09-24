Гватемала затопила пляжи Гондураса тоннами мусора

Пляжи Омоа на севере Гондураса завалены тоннами мусора, приплывшего по реке Мотагуа, (впадает в Карибское море) с территории Гватемалы.

Как сообщает RT со ссылкой на местные СМИ, ситуация для региона не нова, но на этот раз "была усугублена сезоном дождей и циклонической активностью, которая в настоящее время обрушивается на Центральную Америку".

Las playas de Omoa, en el norte de Honduras, han sido inundadas por toneladas de basura arrastradas por el mar desde el río Motagua, una importante vertiente del mar Caribe que discurre principalmente por Guatemala

SEPA MÁS — https://t.co/BwTOGYqTAT pic.twitter.com/aIF2FZrBHE — RT en Español (@ActualidadRT) September 23, 2020

С целью "смягчения в краткосрочной перспективе" воздействия на окружающую среду и здоровье жителей этого района Министерство иностранных дел Гондураса заверило, что начата очистка пострадавших пляжей и залива от "большого количества мусора, поступающего из соседней страны".

Как поясняется в опубликованном заявлении,

хотя Правительства Гондураса и Гватемалы работают вместе в течение многих лет для борьбы с этой проблемой, и без того сложную ситуацию усугубила пандемия коронавируса, повлияв на мобильность санитарных и коммунальных служб.

Кроме того, в тексте отмечается, что" биобарды "и промышленные барды, установленные для предотвращения потока твердых отходов, "не функционируют оптимально" и их пропускная способность превысила количество отходов, смываемых рекой Мотагуа из-за сильных дождей.

Тегусигальпа потребовала от Гватемалы "принятия новых неотложных мер", поскольку экологическая ситуация оказала значительное воздействие на прибрежную морскую экосистему и негативно сказалась на экономической деятельности в области рыболовства и туризма.

По словам Хулио Родригеса, руководителя Ассоциации рыбаков Омоа, с мусором также прибывают саргасо — водоросли, которые образуются в море органическими отходами и которые, концентрируясь на побережье, угрожают экосистеме, убивая растительность и морскую фауну.

"Отходы проходят 487 километров и проходят через 14 департаментов и 90 муниципалитетов, прежде чем оказаться на гондурасских пляжах", — рассказывает ежедневная газета "Погода".

По данным СМИ, только в этом году из Мотагуа было собрано почти 100 тонн мусора: "достаточно, чтобы заполнить более пяти футбольных полей".