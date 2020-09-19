Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на МКС, снял очередное видео, на котором запечатлел "неизвестные объекты".
Оказалось, что это обычные спутники. Ранее Вагнер уже публиковал видео, на котором пять светящихся точек двигались в одном направлении.
"И снова наши незнакомцы пролетели строем на 24-30 секундах нового космического "таймлапс". И тайна, по-видимому, раскрыта! Это спутники, которых с каждым разом становится всё больше и больше. Скоро так все небо будет в космических аппаратах!" — написал Вагнер в Twitter.
И снова наши незнакомцы пролетели строем на 24-30 секундах нового космического #timelapse. И тайна, по-видимому, раскрыта! Это спутники, которых с каждым разом становится всё больше и больше. Скоро так все небо будет в космических аппаратах! pic.twitter.com/E6o0mTlilE— Ivan Vagner (@ivan_mks63) September 19, 2020
Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что американцы были готовы официально признать Крым российским. Это говорили и Киеву "руководители из Америки".