Российский космонавт рассказал о "неизвестных объектах" в космосе

Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на МКС, снял очередное видео, на котором запечатлел "неизвестные объекты".

Оказалось, что это обычные спутники. Ранее Вагнер уже публиковал видео, на котором пять светящихся точек двигались в одном направлении.

"И снова наши незнакомцы пролетели строем на 24-30 секундах нового космического "таймлапс". И тайна, по-видимому, раскрыта! Это спутники, которых с каждым разом становится всё больше и больше. Скоро так все небо будет в космических аппаратах!" — написал Вагнер в Twitter.