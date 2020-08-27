2 млн лет назад в Европе обитали жирафы, носороги и панголины

Учёные проанализировали окаменелости долины реки Олт в Румынии и пришли к выводу, что около 2 млн лет назад на территории Восточной Европы жили крупные наземные обезьяны, жирафы с короткой шеей, носороги и саблезубые коты.

Специалисты считают, что это открытие позволит им выяснить, когда ранние люди мигрировали в Евразию из Африки.

"Мы обнаружили множество животных, которые не были четко идентифицированы в этом районе ранее, многие из них больше не встречаются в Европе. Конечно, мы думаем, что эти находки интересны сами по себе, но они также имеют важное значение для ранних людей, переселившихся на континент в то время", — пояснили исследователи.

В долине реки Олт, расположенной недалеко от Бухареста, также были найдены останки многих других животных.

Кроме того, учёным удалось идентифицировать ископаемый вид панголина, который, как считалось, жил в Европе в раннем плейстоцене.

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