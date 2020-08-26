Археологи изучили украшения с одной из высокогорных древних стоянок

Археологи изучили украшения, найденные на Памире, в одной из самых высокогорных стоянок древних людей.

Они были обнаружены ещё в 60-е гг. XX века. Возраст находок составляет от 8500 до 6000 лет.

Среди украшение — подвески, бусины и часть кости с гравировкой.

"Украшений из кости этого времени известно очень мало, это единичные находки. Поскольку регион суровый и холодный, органические материалы сохранились здесь очень хорошо, что позволило нам всесторонне их исследовать", — сообщила старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Светлана Шнайдер.

Исследование показало, что древние люди делали украшения из костей хищных и травоядных животных.

Учёные сравнили их с другими изделиями, найденными в других центральноазиатских районах. Выяснилось, что украшения из костей характерны именно для горных районов Памира, Тянь-Шаня и Алтая.

Археологам удалось понять процесс изготовления костяных украшений. Они пришли к выводу, что народы населявшие Памир были связаны с жителями горного Тянь-Шаня. Может быть, что они родом оттуда.