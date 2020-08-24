В Израиле нашли клад с золотыми монетами, спрятанный 1100 лет назад

Археологи обнаружили в Израиле тайник с золотыми монетами, который был спрятан примерно 1100 лет тому назад.

В Управлении древностей Израиля заявили, что не будут называть точное место проведения раскопок, чтобы защитить ценности от охотников за сокровищами.

"Клад был спрятан в глиняном сосуде и закопан в землю. Находка включает в себя 424 золотые монеты, большинство из них относится к периоду древнего ислама и династии аббасидских халифов", — рассказал руководитель раскопок Лиат Надав-Зив.

Также он сообщил, что человек, закопавший клад, собирался забрать его, так как рядом была прибита лопата.

Золотые монеты прекрасно сохранились до нашего времени. Учёные считают, что данные артефакты говорят о том, что уже в тот период активно развивалась торговля.

"Это один из самых древних кладов, относящихся к тому периоду (конец IX века) и найденных в Израиле. Монеты сделаны из чистого золота — 24 карата, их общая масса — 845 чистого золота — это огромные деньги по тем временам", — сказал специалист по монетам в Управлении древностей доктор Роберт Кол.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что археологи обнаружили в Израиле упомянутую в Библии винодельню.