Пауки способны двигаться быстрее, чем гепарды, доказали учёные

Крошечные пауки семейства теридиосоматидов с целью захвата добычи способны развивать скорость до 1300 метров в секунду, что в 100 раз быстрее, чем гепарды. Эти пауки обитают в джунглях Амазонки.

Такая скорость возможна благодаря одной интересной особенности пауков. В отличие от своих собратьев пауки семейства теридиосоматидов создают паутины, которые можно сравнить с пружинами.

Кроме того, в течение нескольких часов, они могут удерживать паутину наготове, так как у них есть своеобразный "инструмент", который работает, словно защёлка.

Для проведения исследования возможностей паука учёные установили камеры, которые зафиксировали, как паук натягивает тонкую ниточку спереди, а за основную часть паутины держится задними лапками. Когда он чувствует, что муха или комар уже приблизились к нему, то запускает себя на паутине прямо к своей добыче.

"Такой подход, вероятно, дает пауку преимущество в скорости и неожиданности, а возможно, даже создаёт эффект оглушения добычи". Пауки-теридиосоматиды очень малы, примерно 0,1 сантиметр. Их размер значительно проигрывает размеру их жертв, поэтому они должны двигаться быстро, если они хотят есть", — пояснили учёные.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что некоторые пауки плетут сети, содержащие нейротоксины.