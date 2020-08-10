В Китае усилили контроль интернета

Китайские IT-специалисты обновили "Великий китайский файрвол" и усилили систему фильтрации интернета. Теперь она способна блокировать HTTPS-соединения, созданные на основе современных протоколов и технологий.

Разработка появилась в конце июля.

Принцип работы системы

Специалисты пояснили, что система блокирует HTTPS трафик, который шифруется с помощью протокола TLS 1.3 и расширения ESNI. Остальной HTTPS трафик остался нетронутым. Власти КНР с помощью старых протоколов могут отслеживать, к какому домены пытается подключиться пользователь.

HTTPS-соединения, использующие TLS 1.3, стали головной болью для цензоров. Такой трафик сложно фильтровать, а также отслеживать, к какому контенту граждане Китая могут получить доступ.

По словам китайских специалистов, им удалось найти методы обхода запрета, но это не долгосрочные решения.

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