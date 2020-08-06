Эксперты рассказали, что нельзя делать, если смартфон упал в воду

Некоторые модели современных смартфонов могут выдержать непродолжительное погружение в воду, но пока на рынке гораздо больше устройств без влагозащиты, поэтому лишний раз не стоит подвергать гаджеты воздействию воды.

Что же делать, если вдруг ваш телефон, не соответствующий стандарту защиты IP67 или IP68, упал в воду?

Распространено мнение, что смартфон нужно положить в рис, соль или силикагель. Но эксперты утверждают, что это всего лишь миф, и на самом деле такие действия не приведут ни к чему хорошему.

Дело в том, что электроника смартфона под воздействием воды начнёт окисляться, и чем позже вы сдадите гаджет в сервис-центр, тем сложнее будет его спасти.

Также не стоит сушить средство связи феном или класть его в духовку. Всё это только ухудшит ситуацию.

Многие пользователи пытаются самостоятельно разобрать свой подмоченный телефон. Но эту затею тоже лучше оставить. Единственное, что можно сделать до похода в сервисный центр, — это снять заднюю крышку и отсоединить аккумуляторную батарею.

Ранее эксперт назвал основные ошибки при зарядке смартфона.