Яблочный уксус помогает снизить уровень сахара в крови

Эксперты определили продукт, употребление которого будет особенно полезно людям с сахарным диабетом второго типа.

Известно, что при данном заболевании поджелудочная железа не в состоянии вырабатывать инсулин в нужном количестве, а сам организм не может его использовать для преобразования сахара в энергию.

При прогрессировании повреждения инсулин-продуцирующих клеток поджелудочной железы в крови начинает накапливаться глюкоза, что в будущем может стать причиной развития опасных для здоровья человека последствий, в том числе инфаркта.

По словам специалистов, снизить уровень глюкозы в крови поможет употребление яблочного уксуса.

Раньше это средство использовалось не только в кулинарии, но и в медицине.

Для достижения результата в борьбе с диабетом специалисты рекомендуют ежедневно перед сном употреблять две столовые ложки яблочного уксуса. Данный продукт положительно влияет на концентрацию глюкозы, в связи с чем уже на следующий день её уровень не повышается.

"Антигликемический эффект уксусной кислоты достигается за счёт замедления переваривания крахмала и/или задержки опорожнения желудка", — заключили эксперты.

Ранее "Правда.Ру" писала о вреде сахара для организма человека.