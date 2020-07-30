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"Вертикальные фермы" позволят повысить урожайность пшеницы в 600 раз

Наука » Технологии

Американские учёные провели исследования, в результате которых можно будет повысить урожайность пшеницы в сотни раз.

"Вертикальное сельское хозяйство"

Специалисты считают, что пшеницу нужно выращивать в закрытых "вертикальных фермах". Это позволит получать в 600 раз больше зерна.

По мнению авторов данной технологии, у "вертикального сельского хозяйства" большие перспективы. Его развитие поможет удовлетворить растущую потребность в продуктах питания.

Урожайность пшеницы в поле обычно очень низкая в силу таких факторов, как погода, почва и т. д. Внедрение "вертикальных ферм" позволит сэкономить воду. Кроме того, они занимают меньшую площадь сельхозземель. Самое главное, что урожай в таком случае не зависит от климата и вредителей.

Сегодня на фоне пандемии коронавируса многим странам грозит серьезный продовольственный кризис. Россия имеет хорошие позиции на рынке продовольствия и может управлять зерновым рынком. Это важно на фоне финансовых потерь на рынке углеводородов.

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