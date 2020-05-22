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Автор Любовь Степушова

Россия получила возможность создать "зерновой ОПЕК"

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

На фоне пандемии многим странам грозит серьезный продовольственный кризис. Россия имеет хорошие позиции на рынке продовольствия и может управлять зерновым рынком. Это важно на фоне финансовых потерь на рынке углеводородов.

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Пандемия заставила мир скупать продовольствие

Карантин по коронавирусу привел к резкому ухудшению экономического кризиса и нарушениям в логистике, в том числе, поставок продовольствия. Его импортеры во всем мире сегодня загружают свои склады, беспокоясь о том, что надо будет помогать населению не умереть с голода в условиях безработицы.

Китай — крупнейший потребитель зерна, объявил о планах покупать больше, чем когда-либо прежде, хотя правительство уже имеет огромные запасы риса и пшеницы, достаточные для обеспечения бесперебойного потребления в течение одного года.

Другие импортеры пшеницы, включая Алжир и Турцию, объявили новые тендеры, а власти Марокко заявили, что приостановка действия пошлин на импорт пшеницы продлится до середины июня. Министерство сельского хозяйства Евросоюза прогнозирует, что что импорт пшеницы в ЕС вырастет на 17 процентов с 4600 тонн до 5500 тонн к 2021 году. Премьер-министр Ливана заявил "Вашингтон пост", что "многим ливанцам вскоре может быть трудно позволить себе хлеб". При этом, 70-80% поставок - российские.

В марте фьючерсы на пшеницу на мировых биржах в Чикаго и Париже, выросли в марте более чем на 6%, поскольку потребители скупают муку.

Россия стала экспортером продовольствия

В этом плане Россия находится в выигрышной ситуации, поскольку за годы санкций стала себя обеспечивать не только по зерну, но и по пищевым маслам, мясу птицы, свинине, многим овощным культурам — картофелю, свекле.

Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы и пищевых масел, и ключевым их поставщиком в Европу и Северную Африку.

Доходы от экспорта продукции сельского хозяйства в прошлом году составили свыше 25 миллиардов долларов, пока это менее 7 % от всех экспортных доходов, но перспектива есть, так как в условиях торговых и информационных войн между Китаем и Западом, главный покупатель продовольствия в мире переориентируется на Россию.

Так, согласно таможенной статистике КНР, за первые два месяца 2020 года значительно вырос экспорт из России таких товаров, как мясо (46 млн долларов, главным образом птица), рыба (плюс 17% в денежном выражении), молочная продукция, овощи, фрукты и орехи, пшеница. Тенденция к росту показательная, и экспортерам есть над чем работать дальше, тем более, что девальвация рубля им на руку.

Надо вернуться к предложению о "зерновом ОПЕК"

Однако 27 марта Минсельхоз РФ выступил с предложением ввести квоту на экспорт зерновых за пределы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в размере 7 млн тонн на срок с 1 апреля по 30 июня 2020 года, тогда как ранее предполагалось, что квота на первое полугодие составит 20 млн тонн. Запрет введен на экспорт пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов и подсолнечного масла.

Кроме того, Минсельхоз анонсировал проведение товарных интервенций на внутреннем рынке зерна. Конечно, стабилизация внутреннего рынка важна, но и валютные доходы надо где-то пополнять. 

Как сказал "Правде. Ру" президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, Россия является крупнейшим поставщиком пшеницы на мировой рынок и эти позиции сохранит.

"Наш прогноз на урожай этого года — 124 миллиона тонн. Это второй по размеру урожай в историческом разрезе в постсоветской России. Больше было собрано в 2017 году — 135 млн тонн".

Однако эксперт считает, что проблема в том, что "посткарантинный синдром в экономике резко снижает покупательскую способность потребителей".

"Вопрос платежеспособности. Спрос-то будет, а платить-то смогут? С экономической точки зрения нам будет трудно после пандемии", — отметил Аркадий Злочевский.

В этом контексте представляется все же необходимым после отмены карантина  вернуться к предложению вице-премьера Алексея Гордеева. 

В начале октября прошлого года Гордеев на встрече с немецким министром продовольствия и сельского хозяйства Юлией Клекнер обсудил перспективу создания международной организации производителей зерна. Вице-премьер считает, что в "зерновую ОПЕК" могли бы войти Россия, ЕС, Канада, Аргентина и другие страны. Согласование цен, по его мнению,  не только позволит крупнейшим производителям пшеницы избежать убытков, но и обеспечит доступность продовольствия государствам, импортирующим зерно.

Конечно, это важный геополитический фактор для усиления влияния РФ в мире. 

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Темы экспорт зерна агропродукция экономика россии пандемия коронавируса продовольственная безопасность
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