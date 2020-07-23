Употребление шоколада раз в неделю улучшает работу сердца

Доктор Чаякрит Криттанавонг из Медицинского колледжа Бейлора (США) заявил, что употребление шоколада помогает поддерживать здоровье сердца и кровеносных сосудов.

Этот продукт положительно влияет на слизистые оболочки кровеносных сосудов и кровяное давление. Ученые доказали, что у людей, которые употребляют шоколад в умеренном количестве, на 8% реже встречается коронарная недостаточность.

В состав шоколада входят:

стеариновая кислота;

метилксантины;

полифенолы;

флавоноиды.

Эти вещества способствуют повышению хорошего холестерина и уменьшению воспаления.

Для того, чтобы сохранить сердце здоровым, шоколад достаточно употреблять раз в неделю.

Ранее врач-эндокринолог Залина Гусова рассказала, что умеренное употребление горького шоколада, в котором не содержатся сахар, пальмовое масло и добавки, полезно для здоровья.