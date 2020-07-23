Доктор Чаякрит Криттанавонг из Медицинского колледжа Бейлора (США) заявил, что употребление шоколада помогает поддерживать здоровье сердца и кровеносных сосудов.
Этот продукт положительно влияет на слизистые оболочки кровеносных сосудов и кровяное давление. Ученые доказали, что у людей, которые употребляют шоколад в умеренном количестве, на 8% реже встречается коронарная недостаточность.
В состав шоколада входят:
Эти вещества способствуют повышению хорошего холестерина и уменьшению воспаления.
Для того, чтобы сохранить сердце здоровым, шоколад достаточно употреблять раз в неделю.
Ранее врач-эндокринолог Залина Гусова рассказала, что умеренное употребление горького шоколада, в котором не содержатся сахар, пальмовое масло и добавки, полезно для здоровья.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приступила к работе с призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.