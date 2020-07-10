Эндокринолог рассказала, кому обязательно нужно есть шоколад

Врач-эндокринолог Залина Гусова рассказала, что умеренное употребление горького шоколада, в котором не содержатся сахар, пальмовое масло и добавки, полезно для здоровья.

По словам специалиста, в день можно съедать не более 30 граммов продукта.

Шоколад особенно полезен людям, у которых часто бывают перепады настроения.

Также шоколад рекомендуется есть людям, которые работают врачами, актерами, педагогами, менеджерами и диспетчерами.

Кроме того, шоколад полезен для женщин с выраженным предменструальным синдром. Это объясняется тем, что какао-бобы прекрасно справляются с гормональными перепадами.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые открыли новые полезные свойства шоколада. Если умеренно лакомиться шоколадом, то можно снизить риск серьезного сердечного заболевания — мерцательной аритмии.