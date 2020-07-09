В Иордании найдены фигурки людей возрастом 10 тысяч лет

Археологи в ходе раскопок в Иордании обнаружили фигурки людей, относящиеся к эпохе раннего неолита.

Специалисты предполагают, что это фигурки людей, которые использовались в процессе проведения погребальных обрядов. Если это так, то данный факт доказывает зарождение у человека представлений о загробном мире.

Возраст фигурок около 10 тысяч лет. Они были обнаружены в долине реки Зарка, где появилось одно из первых оседлых поселений людей.

Найденные фигурки имеют одинаковую форму с двумя парами насечек, которые вырезаны с двух сторон. Внешне артефакты больше похожи на кремниевые орудия. По мнению специалистов, насечки — это бедра и шея.

Есть версия, что фигурки изображали богов. Артефакты были найдены в могилах и ямах, они могли быть "проводниками магии". Не исключено, что артефакты также могли служить игрушками.

Ранее историк рассказал об основных чертах эпохи неолита.