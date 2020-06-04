Археологи обнаружили в Шотландии доказательство того факта, что в период неолита люди уже умели изготавливать себе одежду. Конечно, кусочки ткани не были найдены, но ученым удалось найти ее отпечатки. Историк, археолог Владимир Петрухин прокомментировал данную находку и рассказал об основных чертах эпохи неолита.

"Неолит — это новый каменный век, когда была создана производящая экономика, когда перешли от охоты и рыболовства к земледелию и скотоводству. Почти везде, где это было возможно, стали изготовлять посуду из глины — возникло гончарное ремесло.

Люди эпохи неолита научились плетению, видимо, они умели делать волокна, из которых могли делать и одежду. Такое известно. Находка в виде отпечатка ткани могла быть сделана, так как на территории Восточной Европы, есть болотистые почвы, поэтому археологи могут найти что-то, напоминающее нам о ткачестве.

Так что ткачество — это тоже, скорее всего, достижение эпохи неолита, нового каменного века. Для Европы это V-IV тысячелетие до новой эры", — заключил эксперт.