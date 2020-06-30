Ездовых собак начали разводить более 10 тысяч лет назад

Ученые пришли к выводу, что люди начали разводить ездовых собак раньше, чем принято было считать ранее.

В результате секвенирования генома выяснилось, что 9500-летние останки собаки, найденные на отделенном острове Сибири имеют много общего с современными ездовыми собаками в Гренландии.

Данный факт доказал, что люди уже более 10 тысяч лет назад разводили собак для катания на санях.

В результате раскопок древних поселений человека на острове Жохов к северу от Сибири были найдены многочисленные останки собак, а также предметы, напоминающие на собачьи упряжки.

Эксперты секвенировали собаку, которую обнаружили в Жохове вместе с древним сибирским волком и 10 живыми ездовыми собаками. Потом они сравнили их геномы между собой и с другими геномами волков и собак.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что французские ученые во главе с Томасом Кукки изучили окаменелости, которые изменили подход к пониманию процесса одомашнивания животных. В результате выяснилось, что кошки стали домашними животными 14 500 лет назад.