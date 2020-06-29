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Названа дата релиза и стоимость PlayStation 5

Наука » Технологии

Пока компания Sony держит в секрете дату релиза и даже примерную стоимость игровой консоли PlayStation 5. Однако инсайдер с ником IronManPS5 рассказал в Twitter, что знает, когда игроки смогут приобрести приставку и её цену.

По его словам, в Японии стандартная версия PS5 появится 14 ноября 2020 года. Её стоимость будет составлять 466 долларов. В Европу, Великобританию и США приставка поступил 20 ноября по цене 499 евро, 499 долларов и 449 фунтов.

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