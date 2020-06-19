Немецкие специалисты утверждают, что жизнь зародилась глубоко под землей. Потом с помощью гейзеров первые формы жизни попали на поверхность Земли. Ученым удалось создать в лаборатории первые появившиеся на Земле биоструктуры — пузырьки-везикулы.
О том, какова цель этих опытов по воссозданию первой формы жизни на планете, рассказал доктор биологических наук, заведующий кафедрой биологической эволюции Биологического факультета МГУ, автор книги "Эволюция человека" (биолог, палеонтолог, эволюционный психолог, популяризатор науки) Александр Марков.
"Есть такая отрасль человеческой жизни — наука называется, которая ищет ответы на всякие вопросы о том, как устроен мир, откуда все появилось.
Изначально стимул для этой деятельности — это любопытство, желание понять окружающий мир. В подавляющем большинстве случаев разгадывают какие-то тайны просто потому, что это очень интересно. Одна прикладная наука по разработке новых сортов шоколада и автомобилей не будет существовать без фундаментальной науки.
Фундаментальная наука нужна изначально, потому что люди так утроены, они хотят знать, как устроен мир. И вопрос о происхождении жизни — это один из вопросов, который больше всего волнует всех людей.
Поэтому некоторое количество ученых в научных лабораториях занимаются тем, что пытаются понять и смоделировать условия возникновения жизни, через какие промежуточные этапы, в каких обстоятельствах и почему неживая материя превратилась в первые живые организмы.
Вопрос о происхождении жизни, конечно, на острие. Это даже широкой публике интересно, как появилась жизнь", — заключил эксперт.
Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?