Зачем проводятся опыты по воссозданию первой формы жизни на Земле?

Немецкие специалисты утверждают, что жизнь зародилась глубоко под землей. Потом с помощью гейзеров первые формы жизни попали на поверхность Земли. Ученым удалось создать в лаборатории первые появившиеся на Земле биоструктуры — пузырьки-везикулы.

О том, какова цель этих опытов по воссозданию первой формы жизни на планете, рассказал доктор биологических наук, заведующий кафедрой биологической эволюции Биологического факультета МГУ, автор книги "Эволюция человека" (биолог, палеонтолог, эволюционный психолог, популяризатор науки) Александр Марков.

"Есть такая отрасль человеческой жизни — наука называется, которая ищет ответы на всякие вопросы о том, как устроен мир, откуда все появилось.

Изначально стимул для этой деятельности — это любопытство, желание понять окружающий мир. В подавляющем большинстве случаев разгадывают какие-то тайны просто потому, что это очень интересно. Одна прикладная наука по разработке новых сортов шоколада и автомобилей не будет существовать без фундаментальной науки.

Фундаментальная наука нужна изначально, потому что люди так утроены, они хотят знать, как устроен мир. И вопрос о происхождении жизни — это один из вопросов, который больше всего волнует всех людей.