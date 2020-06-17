В лаборатории воссоздали первую форму жизни на Земле

Немецкие специалисты утверждают, что жизнь зародилась глубоко под землей. Потом с помощью гейзеров первые формы жизни попали на поверхность Земли.

Ученые создали в лаборатории первые появившиеся на Земле биоструктуры — пузырьки-везикулы. Специалисты смоделировали заполненные водой трещины и геотермальные источники в недрах Земли.

"Первобытный суп из мембранных пузырей достигал в температуре 80 градусов по Цельсию и находился под давлением. Пузырьки-везикулы, в отличие современных высших форм жизни, комфортно себя чувствуют в таких условиях", — сообщили исследователи.

По словам ученых, именно с везикул и начался процесс эволюции, в результате которого на Земле появился человек.

Ученый по имени Уильям Мартин из Университета Дюссельдорфа (Германия) и его коллеги обнаружили доказательства того, что первый организм, который считается предком всех землян, обитал в горячем гейзере или вулканическом озере.