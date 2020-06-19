Институт космических исследований РАН сообщил о том, что российская обсерватория "Спектр-РГ" с помощью телескопа eROSITA немецкого производства создала самую подробную рентгеновскую карту неба.
"Уже первый обзор неба спутником "Спектр-РГ" позволил телескопу eROSITA построить карту, содержащую почти в 10 раз больше источников и в четыре раза более чувствительную, чем бывшая лучшей в мире карта немецкого спутника ROSAT, полученная в 1990 году", — говорится в сообщении института, поступившем в РИА "Новости".
Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?