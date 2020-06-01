Картинка из Интернета "убивает" смартфоны Samsung

Пользователь Twitter под псевдонимом Ice Universe рассказал об изображении, установка которого может привести к поломке смартфонов Samsung.

"Никогда не устанавливайте эту картинку на заставку, особенно на смартфоны Samsung", — предупредил он.

На фото изображены горы и озеро на фоне заката.

Многие пользователи подтвердили, что после того, как данная картинка была установлена в качестве обоев, их смартфоны начинали самопроизвольно перезагружаться, мигать и выключаться. У некоторых владельцев смартфонов исчезли все данные.

Пользователи предполагают, что сбои происходят из-за того, что цифровой профиль файла имеет некорректный формат, который не может обработать система.

Известно, что компания Samsung уже знает о данной проблеме и разрабатывает специальное обновление.

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