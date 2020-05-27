"Россети Центр" расширяют использование искусственного интеллекта

"Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" запустили пилотный проект "Робот-оператор".

Суть проекта заключается в том, что в Контакт-центр энергокомпаний технологии и коммуникации с потребителями внедряется автоматизированные голосовой агент.

Что будет делать робот?

Он будет консультировать потребителей по всем интересующим их вопросам. обратную связь он будет фиксировать.

Кроме того, робот будет:

предупреждать абонентов о плановом отключении электросетей;

информировать о дате и времени отключения;

собирать обратную связь о качестве предоставленных услуг.

Также будет реализована возможность получения обратной связи от потребителей по вопросам качества оказанных услуг.

Данный проект поможет повысить качество работы, сократить время ожидания на линии, повысит оперативность получения информации на запрос.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперт рассказал, в каких отраслях в России используются роботы.