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Источник Правда.Ру

"Россети Центр" расширяют использование искусственного интеллекта

Наука » Технологии

"Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" запустили пилотный проект "Робот-оператор".

Суть проекта заключается в том, что в Контакт-центр энергокомпаний технологии и коммуникации с потребителями внедряется автоматизированные голосовой агент.

Что будет делать робот?

Он будет консультировать потребителей по всем интересующим их вопросам. обратную связь он будет фиксировать.

Кроме того, робот будет:

  • предупреждать абонентов о плановом отключении электросетей;
  • информировать о дате и времени отключения;
  • собирать обратную связь о качестве предоставленных услуг.

Также будет реализована возможность получения обратной связи от потребителей по вопросам качества оказанных услуг.

Данный проект поможет повысить качество работы, сократить время ожидания на линии, повысит оперативность получения информации на запрос.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперт рассказал, в каких отраслях в России используются роботы.

роботы проект технология искусственный интеллект

Телеканал "Крым 24" отказался от сотрудничества с YouTube

Наука » Технологии

Генеральный директор АНО "Телерадиокомпания "Крым" Вадим Первых сообщил о том, что после блокировки телеканала "Крым 24" на YouTube компания планирует сотрудничество с другими платформами.

Ранее было известно о том, что телеканал заблокировали на платформе YouTube за нарушение правил.

"Мы в YouTube возвращаться не намерены. Платформу эту будем использовать исключительно для прямых онлайн-трансляций. Сейчас занимаемся восстановлением видео и просматриваем возможность сотрудничества с другими платформами, в том числе "Яндекс", — рассказал Первых в рамках заседания рабочей группы Общественной палаты РФ по защите прав пользователей сети "Интернет", развитию и обеспечению безопасности Интернета.

Известно, что администрация телеканала планирует подать в суд на YouTube за удаление аккаунта.

youtube крым 24 яндекс телеканал

Омбудсмен призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет

Экономика

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает, что выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно нужно распространить и на подростков 16 и 17 лет.

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Потерявшие работу ИП получат пособие по безработице

Экономика

Индивидуальных предпринимателей России, потерявших бизнес из-за кризиса, поддержат. Им выплатят пособие по безработице.

По решению президента России Владимира Путина, размер пособия будет максимальным.

владимир путин пособие по безработице индивидуальный предприниматель

В России создали бетон, способный проводить электричество

Наука » Технологии

В России создали бетон, который может проводить электричество. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Magazine of Civil Engineering.

бетон технология

"Яндекс.Диск" научился автоматически сохранять важные файлы с ПК

Наука » Технологии

"Яндекс.Диск" будет автоматически сохранять все файлы с рабочего стола, из стандартных папок "Изображения" и "Документы" на ПК с Windows. Нужно просто подписаться на "Диск PRO", чтобы все важное сохранялось на "Диске".

файлы яндекс.диск
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"Бавария" заработала 250 тыс. евро на продаже масок
"Россети Центр" расширяют использование искусственного интеллекта
Женщина получила срок за убийство опекаемого ребенка
РФС ведёт переговоры с правительством о возвращении фанатов на трибуны
"Гринпис России": подманиваем бобров, чтобы сохранить воду
Роботы-псы обеспечат социальное дистанцирование при карантине
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