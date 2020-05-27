"Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" запустили пилотный проект "Робот-оператор".
Суть проекта заключается в том, что в Контакт-центр энергокомпаний технологии и коммуникации с потребителями внедряется автоматизированные голосовой агент.
Он будет консультировать потребителей по всем интересующим их вопросам. обратную связь он будет фиксировать.
Кроме того, робот будет:
Также будет реализована возможность получения обратной связи от потребителей по вопросам качества оказанных услуг.
Данный проект поможет повысить качество работы, сократить время ожидания на линии, повысит оперативность получения информации на запрос.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперт рассказал, в каких отраслях в России используются роботы.
Генеральный директор АНО "Телерадиокомпания "Крым" Вадим Первых сообщил о том, что после блокировки телеканала "Крым 24" на YouTube компания планирует сотрудничество с другими платформами.
Ранее было известно о том, что телеканал заблокировали на платформе YouTube за нарушение правил.
"Мы в YouTube возвращаться не намерены. Платформу эту будем использовать исключительно для прямых онлайн-трансляций. Сейчас занимаемся восстановлением видео и просматриваем возможность сотрудничества с другими платформами, в том числе "Яндекс", — рассказал Первых в рамках заседания рабочей группы Общественной палаты РФ по защите прав пользователей сети "Интернет", развитию и обеспечению безопасности Интернета.
Известно, что администрация телеканала планирует подать в суд на YouTube за удаление аккаунта.
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает, что выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно нужно распространить и на подростков 16 и 17 лет.
Индивидуальных предпринимателей России, потерявших бизнес из-за кризиса, поддержат. Им выплатят пособие по безработице.
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