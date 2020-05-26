"Яндекс.Диск" научился автоматически сохранять важные файлы с ПК

"Яндекс.Диск" будет автоматически сохранять все файлы с рабочего стола, из стандартных папок "Изображения" и "Документы" на ПК с Windows. Нужно просто подписаться на "Диск PRO", чтобы все важное сохранялось на "Диске".

Кроме того, можно настроить так, чтобы "Диск" синхронизировал их выборочно.

Файлы, которые были автоматически сохранены, можно в любое время посмотреть с любого устройства, на котором подключен "Диск".

"Многие привыкли хранить все самое важное именно на рабочем столе или в стандартных папках компьютера. Но в жизни бывает всякое: ломается техника или теряется последняя версия годового отчета. Мы решили избавить людей от лишних забот и доверить их "Диску". Теперь они могут спокойно работать, не переживая, что что-то исчезнет с компьютера по какой-нибудь случайности", — сообщил руководитель Яндекс. Диска Владимир Русинов.

"Яндекс.Диск" позволяет оформить подписку на разные объемы облачного хранилища:

100 ГБ;

1 ТБ;

3 ТБ.

Также можно приобрети дополнительное место.