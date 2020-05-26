"Яндекс.Диск" будет автоматически сохранять все файлы с рабочего стола, из стандартных папок "Изображения" и "Документы" на ПК с Windows. Нужно просто подписаться на "Диск PRO", чтобы все важное сохранялось на "Диске".
Кроме того, можно настроить так, чтобы "Диск" синхронизировал их выборочно.
Файлы, которые были автоматически сохранены, можно в любое время посмотреть с любого устройства, на котором подключен "Диск".
"Многие привыкли хранить все самое важное именно на рабочем столе или в стандартных папках компьютера. Но в жизни бывает всякое: ломается техника или теряется последняя версия годового отчета. Мы решили избавить людей от лишних забот и доверить их "Диску". Теперь они могут спокойно работать, не переживая, что что-то исчезнет с компьютера по какой-нибудь случайности", — сообщил руководитель Яндекс. Диска Владимир Русинов.
"Яндекс.Диск" позволяет оформить подписку на разные объемы облачного хранилища:
Также можно приобрети дополнительное место.
После отказа властей от системы цифровых пропусков все персональные данные россиян, используемые для их оформления, будут удалены.
Об этом рассказал глава Минкомсвязи России Максут Шадаев.
"Изначально мы сразу продекларировали, что цифровые пропуска — это временная мера, которая действует в период карантина и самоизоляции. И после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены", — объяснил министр.
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