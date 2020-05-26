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Источник Правда.Ру

"Яндекс.Диск" научился автоматически сохранять важные файлы с ПК

Наука » Технологии

"Яндекс.Диск" будет автоматически сохранять все файлы с рабочего стола, из стандартных папок "Изображения" и "Документы" на ПК с Windows. Нужно просто подписаться на "Диск PRO", чтобы все важное сохранялось на "Диске".

Кроме того, можно настроить так, чтобы "Диск" синхронизировал их выборочно.

Файлы, которые были автоматически сохранены, можно в любое время посмотреть с любого устройства, на котором подключен "Диск".

"Многие привыкли хранить все самое важное именно на рабочем столе или в стандартных папках компьютера. Но в жизни бывает всякое: ломается техника или теряется последняя версия годового отчета. Мы решили избавить людей от лишних забот и доверить их "Диску". Теперь они могут спокойно работать, не переживая, что что-то исчезнет с компьютера по какой-нибудь случайности", — сообщил руководитель Яндекс. Диска Владимир Русинов.

"Яндекс.Диск" позволяет оформить подписку на разные объемы облачного хранилища:

  • 100 ГБ;
  • 1 ТБ;
  • 3 ТБ.

Также можно приобрети дополнительное место.

файлы яндекс.диск

Глава Минкомсвязи рассказал о ситуации с цифровыми пропусками

Наука » Технологии

После отказа властей от системы цифровых пропусков все персональные данные россиян, используемые для их оформления, будут удалены.

Об этом рассказал глава Минкомсвязи России Максут Шадаев.

"Изначально мы сразу продекларировали, что цифровые пропуска — это временная мера, которая действует в период карантина и самоизоляции. И после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены", — объяснил министр.

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В "Уфе" отреагировали на информацию о продаже клуба

Спорт » Командные виды » Футбол

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на информацию о возможной продаже клуба иностранным инвесторам. Ранее СМИ сообщили о том, что башкирская команда может быть выкуплена двумя группами - Red Bull и City Football Group.

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В России создали бетон, способный проводить электричество

Наука » Технологии

В России создали бетон, который может проводить электричество. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Magazine of Civil Engineering.

бетон технология

Рогозин предложил создать станцию на смену МКС

Наука » Технологии

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию, которая должна стать заменой МКС.

"Какая она будет? Посещаемая или обитаемая, международная или национальная — этот вопрос будет решаться в ближайшее время. Но техническая сторона этого дела должна быть начата немедленно", — пояснил Рогозин.

По словам чиновника, ресурс международной космической станции будет выработан в течение 7-10 лет.

 

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Эндокринолог объяснила, почему сохнет кожа на пятках

Красота

Врач-эндокринолог и гинеколог Елена Соколова рассказала, на какие проблемы в организме может указывать сухая кожа на пятках.

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