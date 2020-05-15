Директор Института диабета НМИЦ эндокринологии, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Марина Шестакова рассказала о типах диабета и перспективах лечения данного заболевания.

"У нас два крупных типа больных диабетом (я имею в виду, типа болезни) — это первый тип и второй тип. Это два совершенно разных заболевания, и поэтому разное лечение.

В чем разница?

Первый тип — это диабет, когда инсулина в принципе нет в организме, он перестает синтезироваться в поджелудочной железе, и поэтому назначается лечение инсулином. Это больше всего беспокоит пациентов, они хотят от этого избавиться.

Второй тип, в котором инсулина достаточно, и там нужно лечиться другими методами, и самое главное, что второй тип диабета можно излечить просто здоровым образом жизни.

Как вылечить диабет второго типа?

Питайтесь правильно, двигайтесь правильно, не засиживайтесь на месте, у компьютеров, в автомобилях. Нужно есть малокалорийную пищу, употреблять больше клетчатки и все. Вы можете вообще избежать диабета, а если он у вас есть, вы можете уйти даже в так называемую ремиссию, если сжигать эти калории и не набирать массу тела, потому что диабет второго типа связан с высокой массой тела, с ожирением. Это по излечению второго типа.