Директор Института диабета НМИЦ эндокринологии, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Марина Шестакова рассказала о типах диабета и перспективах лечения данного заболевания.
"У нас два крупных типа больных диабетом (я имею в виду, типа болезни) — это первый тип и второй тип. Это два совершенно разных заболевания, и поэтому разное лечение.
В чем разница?
Первый тип — это диабет, когда инсулина в принципе нет в организме, он перестает синтезироваться в поджелудочной железе, и поэтому назначается лечение инсулином. Это больше всего беспокоит пациентов, они хотят от этого избавиться.
Второй тип, в котором инсулина достаточно, и там нужно лечиться другими методами, и самое главное, что второй тип диабета можно излечить просто здоровым образом жизни.
Как вылечить диабет второго типа?
Питайтесь правильно, двигайтесь правильно, не засиживайтесь на месте, у компьютеров, в автомобилях. Нужно есть малокалорийную пищу, употреблять больше клетчатки и все. Вы можете вообще избежать диабета, а если он у вас есть, вы можете уйти даже в так называемую ремиссию, если сжигать эти калории и не набирать массу тела, потому что диабет второго типа связан с высокой массой тела, с ожирением. Это по излечению второго типа.
С лечением диабета первого типа, конечно, сложнее, так как в этом случае страдают самые главные клеточки, которые вырабатывают в нашем организм инсулин, а инсулин — это самый главный гормон, который утилизирует глюкозу. Если его нет, то ничего, кроме инсулина, не может заменить эту функцию. Поэтому все пациенты с первым типом находятся на инсулинотерапии.
Ученые пытаются "заставить" клетки вырабатывать инсулин
Проводились высоконаучные исследования, в результате которых ученые пытаются придумать, как "перевоспитать" собственные клетки человека, в том числе стволовые клетки, в том, чтобы они начали вдруг продуцировать инсулин, если его мало. Ученые работают над этим и достаточно эффективно, уже много этапов прошли.
До клинического испытания этих клеток у человека еще не дошли ни в одной стране мира, но, тем не менее, на этом пути хорошо продвинулись.
Удается выделить из организма больного человека стволовую клетку, дальше произвести над ней определенные манипуляции и превратить ее в клетку, синтезирующую инсулин, превратить ее, и после этого обратно пересадить человеку. Вот над этим думает весь мир, как это сделать так, чтобы это все получилось. Я говорю, что работы идут успешно, но еще до того самого этапа применения у больных в клинике не дошло. Это сейчас основное направление", — заключила эксперт.
Ранее физиолог Борис Жерлыгин заявил о том, что 90% пациентов с диабетом можно вылечить.
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