Специалисты Стэнфордского университета разработали новые контактные линзы. Они уникальны тем, что способны контролировать уровень сахара в крови. О том перспективна ли данная разработка, а также о том, как обстоят дела с лечением диабета в России, рассказал спортивный физиолог, основатель клуба "Прощай, диабет" Борис Жерлыгин.

"Физики всей планеты уже столько всего разработали, что теоретически возможно и это. Но дело в том, что это все подло. Дело в том, что уже даже академик РАН М. В. Шестакова, директор Института диабета, в ноябре прошлого года публично признала, что диабет можно вылечить и можно обеспечивать его профилактику, то есть предотвращать.

90% пациентов с диабетом можно вылечить

Уже давно были признано то, что в России развитие эндокринологии сильно отстает. В США, например, диабетиков на 30 миллионов больше. В мире их 400 миллионов, 90% из них можно вылечивать. Представляете?! Но никто их не лечит.

Для диабетиков изобретают все, что угодно, даже уже линзы изобрели, для тех, кто теряет зрение. Изобретают клипсы всякие, все, что угодно, но только не пытаются лечить диабет. Это подло.

Эти линзы не нужны, так как эффективнее замера в крови сложно что-то придумать. И точность будет страдать. А если точность страдает, значит, с дозами лекарств будут проблемы, а передозировка опасна для здоровья и жизни.

На диабетиках делают бизнес

Мы еще 23 года назад давали гарантии по излечению самого массового диабета.

А всякого рода изобретения — коляски, линзы — не имеют значения. Если человеку не вылечили диабет, не предотвратили, в результате ему, например, ампутировали, ноги, то делать коляску для него, конечно, нужно. Но на этом уже просто делается бизнес.

Власть должна обеспечивать лечение. Директор Института диабета академик РАН М. В. Шестакова признала, что диабет излечим.

Где излеченные? Где профилактика? Какие меры принимаются в том государстве, где это открытие было сделано?", — заключил эксперт.