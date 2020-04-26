Ученый прокомментировал связь коронавируса и сетей 5G

Первые слухи о том, что сети 5G могут способствовать распространению коронавируса появились в Великобритании. Жители страны даже начали сносить 5G-вышки, чтобы прекратить передачу заболевания.

Глава лаборатории беспроводных сетей Института проблем передачи информации РАН Евгений Хоров рассказал о том, существует ли связь между коронавирусом нового типа и технологией 5G.

По его словам, доказательств, что сети 5G распространяют коронавирус нет. Ученый рекомендовал вспомнить школьный курс физики и "поразмышлять логически".