Ученые пришли к выводу, что чтение напечатанного на бумаге текста способствует лучшему пониманию информации, чем чтение в цифровом формате. О об особенностях восприятия информации на бумажных и электронных носителях рассказала педагог и тренер по развитию памяти, внимания и скорочтения Екатерина Додонова.

"Текст на бумаге воспринимается лучше, чем на экране. Это связано с тем, что есть определенное мерцание экрана, определенное излучение, и это может отвлекать людей. Так, если мы читаем с телефона, могут приходить смс-сообщения.

Вообще принято считать, что действительно лучше и быстрее люди читают с бумажных носителей.

Лично мне больше нравится читать книги, хотя сейчас много читаю информации и с электронных носителей.

Я считаю, что эффективность от чтение зависит не только от носителя, но и от цели человека. Конечно, хорошо, когда есть возможность читать с бумажных носителей, но все же самое главное, это цель.

Самое важное — цель, для чего мы читаем. Я очень много читаю по работе, поэтому читаю внимательно независимо от носителя", — заключила эксперт.