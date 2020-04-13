Исследование: текст на бумаге воспринимается лучше, чем на экране

Ученые пришли к выводу, что чтение напечатанного на бумаге текста способствует лучшему пониманию информации, чем чтение в цифровом формате.

Книги лучше читать на бумаге

Специалисты решили провести более глубокие исследования. Использование людьми цифровых медиа, в том числе и интернета, обычно предполагает быстрое взаимодействие. Со временем такой способ взаимодействия может привести к тому, что у человека сформируется привычка ума, которая заставляет людей обрабатывать цифровые тексты более поверхностно, чем печатные тексты. Это может привести к тому, что человеку будет сложно выполнять более сложные задачи, требующие постоянного внимания.

Норвежские и испанские ученые провели исследование, в ходе которого студенты должны были прочитать научный текст с иллюстрациями на бумаге и на экране ПК.

Ученые с помощью специальных устройств следили за движениями глаз читающих. Затем участники эксперимента должны были ответить на несколько вопросов по содержанию текстов. В результате выяснилось, что студенты гораздо лучше понимали текст, напечатанный на бумажном носителе, и лучше понимали связь между текстом и иллюстрациями.