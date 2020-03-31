Компания "Яндекс" совместно с Центром педагогического мастерства открыл новый сервис "Яндекс.Школа", который будет давать знания всем желающим в режиме онлайн. Дети разных возрастов смогут учиться дистанционно с помощью компьютера или даже смартфона.
"Яндекс.Школа" публикует видеоуроки по 15 школьным предметам.
"Мы не исключаем, что школа будет востребована и после окончания карантина", - рассказала генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина.
В России не будет нарастания эпидемии коронавируса по типу ядерной реакции, но есть тип инфекции при которой летальность - 100%, уверен вирусолог Виктор Зуев.