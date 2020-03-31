"Яндекс" запустил онлайн-школу для подростков

Компания "Яндекс" совместно с Центром педагогического мастерства открыл новый сервис "Яндекс.Школа", который будет давать знания всем желающим в режиме онлайн. Дети разных возрастов смогут учиться дистанционно с помощью компьютера или даже смартфона.

"Яндекс.Школа" публикует видеоуроки по 15 школьным предметам.