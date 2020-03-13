"Почта России" будет отправлять посылки по номеру телефона

"Почта России" теперь сможет отправлять посылки по номеру телефону. Пока новая опция доступна только пользователей iOS-приложения.

Новая функция существенно упростит процесс отправки посылок благодаря тому, что не требуется вручную указывать адрес получателя.

Для отправки посылки нужно просто указать номер телефона получателя. Все остальные данные будут подставляться автоматически.

Для того, чтобы функция работала, нужно, чтобы получатель посылки указал в системе свой адрес и разрешил прием посылок.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, чего ждать от новой "Почты России" простым гражданам.