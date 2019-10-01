Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Общество
Практика Семья Отдых Дневник автостопщика День в истории Соцсети Расследования
Автор Редакция рубрики "Общество"

"Почта России" меняется — но в какую сторону

Общество print

24 сентября председатель Правительства РФ провёл совещание, посвящённое дальнейшему развитию "Почты России", переходу формы собственности ФГУП "Почта России" на АО "Почта России". Реформа должна упорядочить работу системы почтовой связи. Но будет ли это так?

Как заявил Дмитрий Медведев, с точки зрения контроля государства над этой системой ничего не меняется. "«Почту» критикуют, часто по делу, за разного рода упущения, реформа, которая проводится, должна упорядочить работу всей системы почтовой связи, создать на её основе более эффективную, более современную", — уточнил председатель правительства РФ.

Руководство деятельностью АО будет осуществлять совет директоров численностью не более 13 человек. Двух кандидатов смогут предложить Совет Федерации и Госдума. Председатель совета директоров будет назначаться решением кабинета министров. Владельцем 100% акций "Почты России" останется государство.

Даст ли изменение формы собственности положительные результаты? За последние 5 лет "Почта России" неоднократно предпринимала попытки по улучшению эффективности работы почтовых отделений (ОПС) и сортировочных центров (СЦ) — это "Отделение будущего", "Идеальное отделение", введение электронных очередей, электронных подписей, новой системы приёма отправлений (ЕАС УПС), увеличение ассортимента продовольственных и промышленных товаров, лотерей, проездных билетов, открытие примерочных и так далее. Рассмотрим плюсы и минусы вышеуказанных нововведений на примере макрорегиона Москва и Московская область Химкинский Почтамт. Проводя опрос 18 сотрудников настоящих (все пожелали дать ответы только анонимно) и пятерых бывших (уволенных или переведённых на другие должности), задавали следующие вопросы:

1. Изменение формы собственности даст результат? Единогласно все затруднились с ответом.

2. Смена руководства ОПС и самого Почтамта улучшила работу предприятия? Однозначно нет! Внесло только хаос. Отвечавшие приводили примеры: как бывшие руководители Костырев А. В., Александрова Т. А., Куракина Г. В. приезжали в личное время и разбирали SRM пакеты в отделения с нехваткой кадров и большой загруженностью, Гусева И. В. (замруководителя Почтамта) при отсутствии операторов во втором ОПС села за кассу и работала весь день, выдавая и принимая отправления, как те же Костырев А. В. и Гусева И. В. наводили порядок в подсобках и … мыли полы и стены! Эти примеры говорят не только о профессиональных качествах, но и человеческих, их любили и уважали, они были примером и авторитетами! Как заявили отвечающие, новые руководители некомпетентны в почтовой работе. "По человечески их жаль, пытаешься подсказать, помочь, научить, но тут его величество честолюбие выходит на первый план: "не нравится — пиши заявление", какой тут может быть авторитет?" Интересен упомянутый всеми без исключения опрошенными факт! По итогам работы за три квартала 2018 года было определено с десяток лучших ОПС по макрорегиону, добившихся положительных показателей по обработке, приёму и выдаче отправлений, в сервисе обслуживания клиентов, работники этих ОПС были направленны на повышение квалификации (почему-то в самый разгар пиковой нагрузки — предновогодние два месяца, обескровив и без того неукомплектованный штат сотрудников), руководителей же, добившихся положительной оценки работы вверенных им ОПС, СМЕНИЛИ.

3. Кого из последних руководителей ФГУП можно назвать "почтовиком"? С большой натяжкой двое назвали Киселёва А. Он лично брал сумку почтальона на плечо и знает, с какими трудностями приходится сталкиваться на участках, при нём выросли зарплаты, была введена сдельная оплата труда, уменьшилась текучка кадров. Как заявили опрошенные, новые руководители высшего звена обитают в "мифическом" мире, очень далёком от почтовых реалий.

4. Что дала расширенная торговля продуктами и промтоварами? На практике ничего, кроме возмущения клиентов и требований супервайзеров: "продавайте, продавайте, план, план!" Операторов особенно раздражает, когда во время работы с документами и ДС подходит ни за что не отвечающий "супер" и требует отчёта по продажам. Условий для хранения продуктов нет (это уже вопрос к Роспотребнадзору и обществу по защите прав потребителей), полки в прямом доступе без наблюдения! Опрашиваемые при этом согласны, что в районах, где Почта единственный центр притяжения, торговля не просто нужна, она необходима! Но не в мегаполисах, окружённых со всех сторон ритейлом…

5. Что из нововведений реально облегчило и ускорило работу ОПС? Со слов опрашиваемых, однозначно электронная подпись, поскольку львиную долю времени занимало заполнение бланков. Время выдачи сократилось втрое! Правда, при стабильной работе ПО. Как отметили опрашиваемые, у новой системы приёма есть два существенных минуса — отсутствие возможности редактирования проводки и ввод данных. "Принимаем посылку или письмо, после оплаты клиент уходит, казалось бы, здорово, быстро, но вносить данные отправителя должен оператор (пресловутая БЭК зона отсутствует в подавляющем большинстве ОПС), при наличии больших очередей оператор не всегда обращает внимание на почерк отправителя, уточнив у клиента данные получателя, внеся их, переключается на следующего — дальше наступает ступор: какой номер дома, квартиры, как правильно вписать ФИО?"

6. В чём причина конфликтов с клиентами и как их избежать? Как сообщили опрошенные, проблема в отсутствии информативности и грамотных администраторов, которые объяснят, какой талон выбрать в отделениях с электронной очередью и в какую очередь становиться в отделениях без таковой.

7. Что нужно изменить в работе ОПС для улучшения качества и скорости работы? Вернуть в руководство профессионалов, знающих все тонкости и нюансы почтовой работы, также важна подготовка кадров по схеме "учитель — ученик"! Как отметили опрошенные, необходимо также оптимизировать систему хранения, количество международных отправлений увеличилось, а площади для хранения сократились (ушли под ритейл). Отсюда и "потеряшки", пакеты падают с перегруженных полок, сотрудники кладут их куда попало. Автоматизация выдачи посылок на практике невозможна! Более всего тормозит работу зависание ЕАС, что нервирует как работников, так и клиентов. Как тут не вспомнить народное: "Хочешь поругаться? Иди в поликлинику или на почту!" И самое главное — это условия труда и заработная плата, во многих ОПС нет горячей воды, нет мест для отдыха и приёма пищи. Проведённые ремонты напоминают ботинки с вычищенными носами и грязными каблуками. Льгот на кратковременные перерывы нет, операторы вносят и считывают информацию в течение 10 — 12 часов, непрерывно работая за ПК. Заработная плата не сопоставима с объёмом проделываемой работы, в некоторых отделениях упразднили время на открытие и закрытие смен, в результате получается, что люди час работают бесплатно.

Станет ли эффективной смена формы собственности или нет? Однозначного ответа нет, но тенденция сегодняшнего развития "Почты" говорит о том, что вскоре мы увидим скорее "магазин с некоторыми элементами почтовых услуг" вместо желаемого всеми клиентами почты удобного сервиса приёма и отправления посылок и писем.

Темы почта россии отправка писем форма собственности
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
От болезни грязных рук ежегодно умирает 500 тысяч детей в мире
Новости Белоруссии
Эксперт: Надо праздновать воссоединение Белоруссии по пакту Молотова-Риббентропа
Грызуны
Уход и содержание морских свинок
Новости Все >
Безработный россиянин похитил девочку, угрожая ей ножом
Левада-центр: треть россиян стала чаще ездить на такси
Орлов ответил Уткину, который назвал "Зенит" империей зла
Неизвестный напал на детей в Финляндии. Один человек погиб
В США хотят ремонтировать старые самолеты с помощью 3D-принтеров
Минздрав раскритиковал уволившихся врачей из онкоцентра им. Блохина
В России предложили запретить платные парковки у школ и больниц
Смолов отсудил у страховой компании 8 млн рублей
В Москве возбудили дело после массового отравления едой из автоматов
Сотрудники ФСБ опять задержали группу северокроейских браконьеров
Последние материалы
Эксперт: Надо праздновать воссоединение Белоруссии по пакту Молотова-Риббентропа
В Москве возбудили дело после массового отравления едой из автоматов
Сотрудники ФСБ опять задержали группу северокроейских браконьеров
Публикация стенограмм: о чём говорят мировые лидеры
Уход и содержание морских свинок
Пьяный футболист "Челси" поругался с таксистом из-за пачки чипсов
В ДНР и ЛНР впервые началась перепись населения
Сотрудник СК умер после нападения в центре Москвы
Кокляев получит за бой с Емельяненко 80 тыс. долларов
Минфин намерен изменить подход к налогообложению богатых россиян
Популярное
Недвижимость
Дом Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой: небольшой коттедж из натуральных материалов

Многие звезды успели обзавестись коттеджами, и чета Николаев-Проскурякова — не исключение. Они заняли небольшой участок в элитном поселке "Барвиха-2". Здесь находится двухэтажный особняк ﻿супругов.

Дом Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой: небольшой коттедж из натуральных материалов
Педагог, уволенная за откровенные фото, призвала коллег "раздеться"
Общество
Педагог, уволенная за откровенные фото, призвала коллег "раздеться"
Правительство
Главе МИДа Сергею Лаврову пора подумать об отставке?
Новости спорта
Легкоатлетки возмущены слишком откровенными съемками на ЧМ
Василий Амирджанов Публикация стенограмм: о чём говорят мировые лидеры Василий Амирджанов Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 18 Владимир Губарев Любовь Степушова Главе МИДа Сергею Лаврову пора подумать об отставке? Любовь Степушова
Комментарии
Эксперт: Надо праздновать воссоединение Белоруссии по пакту Молотова-Риббентропа
Эксперт: Надо праздновать воссоединение Белоруссии по пакту Молотова-Риббентропа
МИД Белоруссии обозначил препятствие для интеграции с РФ
Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
Минздрав пообещал бороться с "антивакцинальным лобби"
Президент Польши призвал остановить "имперскую политику" России
Организаторы воскресного митинга в Москве устроили «карусели»
Польша рассмотрит предложение России о моратории на РСМД вместе с НАТО
Роскомнадзор счел опасным для России новый стриминговый сервис Apple
Президент Польши призвал остановить "имперскую политику" России
Главе МИДа Сергею Лаврову пора подумать об отставке?
Как утихомирить шумных соседей
Президент Польши призвал остановить "имперскую политику" России
Зеленский посоветовал не отдавать приказы Украине из-за границы
Зеленский посоветовал не отдавать приказы Украине из-за границы
Defense Blog: строительство базы ПРО США в Польше близится к завершению
СИЗО-8 Сергиева Посада: череда беззакония и беспредела
Луценко готов свидетельствовать в США по делу об импичменте Трампа
Главе МИДа Сергею Лаврову пора подумать об отставке?
Главе МИДа Сергею Лаврову пора подумать об отставке?
История и современность
Перуанские археологи обнаружили места массовых жертвоприношений детей
Перуанские археологи обнаружили места массовых жертвоприношений детей
Пять нелепых смертей европейских королей
Пять нелепых смертей европейских королей
Defense Blog: строительство базы ПРО США в Польше близится к завершению
Defense Blog: строительство базы ПРО США в Польше близится к завершению
"Уралвагонзавод": Экипаж "Арматы" превратится в "геймеров"
"Уралвагонзавод": Экипаж "Арматы" превратится в "геймеров"
Генштаб поддерживает увеличение штрафа за уклонение от службы
Генштаб поддерживает увеличение штрафа за уклонение от службы
Польша рассмотрит предложение России о моратории на РСМД вместе с НАТО
Польша рассмотрит предложение России о моратории на РСМД вместе с НАТО
Почему автор "Войны миров" разочаровался в Советская России
Почему автор "Войны миров" разочаровался в Советская России
Операция "Тайфун": в чем ошиблось советское командование
Операция "Тайфун": в чем ошиблось советское командование
Мигранты скоро будут лечить, учить и управлять в России?
Мигранты скоро будут лечить, учить и управлять в России?
"Русские пришли": в Норвегии нашли спецназ из России
"Русские пришли": в Норвегии нашли спецназ из России
Фотогалереи
Кроссоверы-"неудачники" 5 Фото Кроссоверы-"неудачники"
Мифы и правда о Мэрилин Монро 11 Фото Мифы и правда о Мэрилин Монро
Если б я был султан... 8 Фото Если б я был султан...
Мал золотник, да дорог 9 Фото Мал золотник, да дорог
Любимцы интернета 8 Фото Любимцы интернета
Домашнее
Восемь способов быстро избавиться от стресса
Полнолуние оказывает негативное влияние на сон: правда ли это
Семейный гороскоп на 30.09 - 6.10: в доме Девы гармония, покой, а Рыбы уйдут на сторону
Гороскоп народного здоровья на 30.09 - 6.10: у Весов удачно пройдет операция, у Скорпиона скакнет давление
Есть ли связь между фазами Луны и менструальным циклом у женщины
После 60 лет женщины в два раза чаще страдают болезнью Альцгеймера, чем мужчины
Известные люди, которым почти не нужен сон
Главные заблуждения о появлении аллергии у детей
Врач "скорой" сломала руку, но все равно пришла на вызов к пациенту
Врач "скорой" сломала руку, но все равно пришла на вызов к пациенту
Избитой девочке из Ингушетии сделают реконструктивные операции на руке
Избитой девочке из Ингушетии сделают реконструктивные операции на руке
Женский гороскоп на первую неделю октября
Женский гороскоп на первую неделю октября
Мужской гороскоп на первую неделю октября
Мужской гороскоп на первую неделю октября
Филипп Киркоров рассказал о секрете своего похудения на 30 кг
Филипп Киркоров рассказал о секрете своего похудения на 30 кг
Заворотнюк не появилась в эфире, как обещал ее директор
Заворотнюк не появилась в эфире, как обещал ее директор
Дочери Марка Захарова достанется огромное состояние
Дочери Марка Захарова достанется огромное состояние
Любовный гороскоп на первую неделю октября
Любовный гороскоп на первую неделю октября
На Каменном мосту в Калуге снимают чугунное ограждение
На Каменном мосту в Калуге снимают чугунное ограждение
Житель Москвы заявил о пропаже из квартиры 42 миллионов рублей
Житель Москвы заявил о пропаже из квартиры 42 миллионов рублей
Забавные фото
В лучах восходящего солнца 8 Фото В лучах восходящего солнца
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ