Специалисты Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
"Вспышка энергии в 5 раз превысила ранее установленный рекорд", — заявили ученые.
По словам специалистов, взрыв был зафиксирован рядом со сверхмассивной черной дырой в сверхскоплении Змееносца, что в 390 млн световых лет от нашей планеты.
Сейчас астрономы хотят установить дополнительные антенны с целью тщательнее исследовать данный феномен.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые нашли самую древнюю молекулу во Вселенной.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: «Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все».