Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

Специалисты Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.

"Вспышка энергии в 5 раз превысила ранее установленный рекорд", — заявили ученые.

По словам специалистов, взрыв был зафиксирован рядом со сверхмассивной черной дырой в сверхскоплении Змееносца, что в 390 млн световых лет от нашей планеты.

Сейчас астрономы хотят установить дополнительные антенны с целью тщательнее исследовать данный феномен.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые нашли самую древнюю молекулу во Вселенной.