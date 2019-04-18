Ученые нашли самую древнюю молекулу во Вселенной

Международная группа ученых из Германии и США обнаружили внутри планетарной туманности в созвездии Лебедя следы соединения гелия и водорода.
Эти элементы, отмечают исследователи, существовали во Вселенной еще до появления звезд.
Научные изыскания немецких и американских ученых транслирует издание Nature.
Мировое научное сообщество было обеспокоено тем, что долгое время человечеству не удается обнаружить это соединение в космосе. Данное открытие ученых позволяет понять, как работала химия в ранней Вселенной.
Так, поясняют ученые, после Большого взрыва во Вселенной присутствовало всего несколько элементов — гелий, водород и литий. Более тяжелые элементы стали появляться во Вселенной лишь спустя 300 миллионов лет спустя — после возникновения первых звезд.
Исследователи считают, что сложные молекулы появились задолго до возникновения светил, а первой из них был именно гидрид гелия — соединение нейтрального гелия и положительно заряженного протона.
Отметим, что, согласно предоставленной информации, мировое научное сообщество пыталось обнаружить его следы во Вселенной в течение долгих ста лет.
Примечательно, что обнаружить соединение ученым летающая астрономическая обсерватория SOFIA. Она представляет собой Boeing-747 с установленным на нем 2,5-метровым оптическим и инфракрасным телескопом. Это совместный проект NASA и немецкого космического агентства DLR.
Качество получаемой при помощи обсерватории картинки, отмечают исследователи космического пространства, близко к уровню космических обсерваторий.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в 2014-м году в атмосфере планеты Земля сгорело небесное тело из другой планетной системы.
Читайте также:
Самые невероятные теории о космосе.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эстонские политики давно пребывают в растерянности. Ведь в Таллине уже почти год нет посла США. Может быть, поэтому до эстонского президента Керсти Кальюлайд дошло, что можно и даже нужно срочно нанести визит в Москву? Ведь европейские дотации скоро прекратятся, а развитие Эстонии без сотрудничества с Россией попросту невозможно.
Россияне уважают Сталина, потому что "на нищем, гнилом сегодняшнем фоне воспринимают его как фигуру мирового масштаба, как отца", считает историк Юрий Щетинов.
При варикозном расширении вен человек, как правило, обречен либо на ношение компрессионного трикотажа, либо на операцию по удалению и шунтированию поврежденных участков сосудов. Между тем существуют более мягкие способы предупреждения и лечения варикоза. О них "Правде.Ру" рассказал фитолог Андрей Заломленков.
Порошенко и Зеленский не намерены дебатировать на стадионе, а украинская полиция не способна справиться с экстремистами, считает экс-силовик Александр Михайлов.