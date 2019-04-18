Ученые нашли самую древнюю молекулу во Вселенной

Международная группа ученых из Германии и США обнаружили внутри планетарной туманности в созвездии Лебедя следы соединения гелия и водорода.



Как устроена Вселенная?

Эти элементы, отмечают исследователи, существовали во Вселенной еще до появления звезд.

Научные изыскания немецких и американских ученых транслирует издание Nature.

Мировое научное сообщество было обеспокоено тем, что долгое время человечеству не удается обнаружить это соединение в космосе. Данное открытие ученых позволяет понять, как работала химия в ранней Вселенной.

Так, поясняют ученые, после Большого взрыва во Вселенной присутствовало всего несколько элементов — гелий, водород и литий. Более тяжелые элементы стали появляться во Вселенной лишь спустя 300 миллионов лет спустя — после возникновения первых звезд.

Исследователи считают, что сложные молекулы появились задолго до возникновения светил, а первой из них был именно гидрид гелия — соединение нейтрального гелия и положительно заряженного протона.

Отметим, что, согласно предоставленной информации, мировое научное сообщество пыталось обнаружить его следы во Вселенной в течение долгих ста лет.

Примечательно, что обнаружить соединение ученым летающая астрономическая обсерватория SOFIA. Она представляет собой Boeing-747 с установленным на нем 2,5-метровым оптическим и инфракрасным телескопом. Это совместный проект NASA и немецкого космического агентства DLR.

Качество получаемой при помощи обсерватории картинки, отмечают исследователи космического пространства, близко к уровню космических обсерваторий.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в 2014-м году в атмосфере планеты Земля сгорело небесное тело из другой планетной системы.

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