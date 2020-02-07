Известный изобретатель и миллиардер Илон Маск посмеялся над проблемам безопасности популярного приложения WhatsApp. Свою шутку, оформленную с помощью эмодзи, он опубликовал в Twitter-аккаунте.
"Новые эмодзи. Последний поставляется вместе с бесплатным взломом смартфона", — написал Илон Маск.
Насмешка Маска вызвана постоянными проблемами безопасности, которые возникают в WhatsApp.
Так, в январе 2020 года смартфон основателя Amazon Джеффа Безоса был взломан с помощью вредоносного сообщения в WhatsApp.
Павлу Дурову, основателю Telegram, понравилась шутка Илона Маска, он опубликовал твит у себя на канале.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах.
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