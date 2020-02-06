Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

На Марсе обнаружили соленое озеро

Наука » Экология » Космос

Астрономы обнаружили на Марсе пересохшее соленое озеро. Оно находится в кратере Гейла. Озеро имело кислотно-щелочной баланс, который был комфортным для обитания в нем живых организмов.

Кратер Гейла представляет собой огромную впадину. Она образовалась на Марсе в результате приземления метеорита. В настоящее время это пустынное место, но раньше кратер был наполнен водой.

Марс был обитаемой планетой

С помощью марсохода Curiosity исследователи получили новые данные. Выяснилось, что в озере содержалось много минералов, а на дне находились камни. Для появления новой жизни здесь была подходящая температура.

Со временем увеличивается количество фактов, доказывающих то, что раньше на поверхности Красной планеты были теплые реки и озера. Кроме того, там были обнаружены органические молекулы.

Ранее "Правда.Ру" писала, что специалисты NASA обнаружили на Марсе песчаные дюны.

Темы марс жизнь на марсе красная планета открытый космос староладожское озеро
Актуальная аналитика
Новости спорта
Олег Матыцин: чего ждать от нового министра спорта?
Силовые структуры
Элитные подразделения в истории
Формула небес
Разноцветная формула любви Боба Марли - Гороскоп дня
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Россия – один из основных поставщиков нефти и топлива для США
Опубликовано расписание чемпионата мира по биатлону
Чемодан без ручки: как норвежцы мучаются с огромным флагманом ВМС
Тонны говядины уничтожили в Красноярском крае
Изучение иностранных языков стимулирует работу мозга
Китай снизит таможенные пошлины на товары из США
Эксперт: в экономику РФ не желает вкладывать ни государство, ни бизнес
Кинокомпании смогут вернуть часть расходов на съемки фильма в Крыму
Губерниев назвал себя конкурентом Урганта и Нагиева
Актер Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет
Последние материалы
Губерниев назвал себя конкурентом Урганта и Нагиева
Актер Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет
Олег Матыцин: чего ждать от нового министра спорта?
Плохую погоду обвинили в жесткой посадке самолета в Турции
На Марсе обнаружили соленое озеро
Минобороны получит полностью отечественные беспилотники "Форпост-Р"
Первый канал уличили в копировании чужого телешоу
Друзья подарили Роналду на день рождения "Гелендваген"
Министры иностранных дел России и Кубы встретятся сегодня
Эксперт объяснил причины увеличения спроса на малогабаритное жилье 
Популярное
Мир. Новости мира
Драка пилотов и холод в салоне: Париж не хотел отпускать борт в Москву

Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.

Драка пилотов и холод в салоне: Париж не хотел отпускать борт в Москву
В Балаклаве обнаружили арсенал с оружием XV века
Прошлое
В Балаклаве обнаружили арсенал с оружием XV века
Дерматология
Папилломы жгут, бьют током и отрезают
Новости спорта
FIS: не хотим превращать лыжные гонки в соревнование России и Норвегии
Соломон Соловьев Разноцветная формула любви Боба Марли - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Facebook и жизнь: просветитель Марк встревожил РПЦ Василий Амирджанов Петр Фадеев Коронавирус: чем он опасен для мировой экономики Петр Фадеев
Комментарии
Матвиенко призвала не устраивать травлю грубых чиновников
Матвиенко призвала не устраивать травлю грубых чиновников
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
Путин недоволен качеством жизни крымчан
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Литва считает недопустимым обозначать Крым российским в сервисах Apple
Как Сталин заставил Мао уважать себя
В украинском учебнике по географии оказалась карта из компьютерной игры
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
В Австрии с воинского кладбища украли ворота, привезенные из России
Волочкова проведет первую брачную ночь во дворце Петербурга
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
Израиль ночью ракетами обстрелял сирийский Дамаск. ВИДЕО
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
Ирина Отиева задумалась об эмиграции после скандала на ТВ
Матвиенко призвала не устраивать травлю грубых чиновников
Правильна ли тактика Путина в отношении бандеровской Украины
Игры с огнем: ответ России на запуск ядерной ракеты США гарантирован
Украина: Даже не предлагайте нам Крым! Мы не готовы его забирать!
Волочкова проведет первую брачную ночь во дворце Петербурга
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ