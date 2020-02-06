Астрономы обнаружили на Марсе пересохшее соленое озеро. Оно находится в кратере Гейла. Озеро имело кислотно-щелочной баланс, который был комфортным для обитания в нем живых организмов.
Кратер Гейла представляет собой огромную впадину. Она образовалась на Марсе в результате приземления метеорита. В настоящее время это пустынное место, но раньше кратер был наполнен водой.
С помощью марсохода Curiosity исследователи получили новые данные. Выяснилось, что в озере содержалось много минералов, а на дне находились камни. Для появления новой жизни здесь была подходящая температура.
Со временем увеличивается количество фактов, доказывающих то, что раньше на поверхности Красной планеты были теплые реки и озера. Кроме того, там были обнаружены органические молекулы.
Ранее "Правда.Ру" писала, что специалисты NASA обнаружили на Марсе песчаные дюны.
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