На Марсе обнаружили соленое озеро

Астрономы обнаружили на Марсе пересохшее соленое озеро. Оно находится в кратере Гейла. Озеро имело кислотно-щелочной баланс, который был комфортным для обитания в нем живых организмов.

Кратер Гейла представляет собой огромную впадину. Она образовалась на Марсе в результате приземления метеорита. В настоящее время это пустынное место, но раньше кратер был наполнен водой.

Марс был обитаемой планетой

С помощью марсохода Curiosity исследователи получили новые данные. Выяснилось, что в озере содержалось много минералов, а на дне находились камни. Для появления новой жизни здесь была подходящая температура.

Со временем увеличивается количество фактов, доказывающих то, что раньше на поверхности Красной планеты были теплые реки и озера. Кроме того, там были обнаружены органические молекулы.

Ранее "Правда.Ру" писала, что специалисты NASA обнаружили на Марсе песчаные дюны.