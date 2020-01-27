Специалисты NASA обнаружили на Марсе песчаные дюны

Специалисты NASA разместили в интернете фотоснимок песчаных слоев, снятых учеными на поверхности Марса. Исследователи считают, что подобные снимки позволяют узнать об особенностях структуры Марса.

В NASA изучили снимки поверхности Марса

Съемки были произведены в полости Южной Меласской впадины, которая находится в самой широкой части долины Маринерис.

Ученые считают, что запечатленный на фото песчаник - это песчаные дюны. Также специалисты отметили, что ландшафт хорошо сохранился.

Больше всего специалистов заинтересовала поверхность хребтов дюн, ее они планируют изучить более тщательно. Это вызвано тем, что песчаник основательно замерз.

В процессе исследования ученые использовали спектрометр воображения рекогносцировки для аппаратуры Марса. Он размещен на космическом корабле, который вращается на орбите уже почти 15 лет.

Главная миссия таких съемок — создание подробных карт поверхности Марса. Так, ученые уже пришли к выводу, что раньше на Марсе был влажный климат.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Марсе обнаружены доказательства ранней жизни.