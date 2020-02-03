Специалисты NASA показали Землю с пересохшими океанами

Планетолог Джеймс О'Донохью обновил старую анимацию от NASA, которая показывает Землю с высохшими океанами. Если уровень Мирового океана упадет на 1-2 километра, то пересохнут северные моря и будут видны некоторые территории. Но если уровень воды будет продолжать падать, то Земля больше не будет голубым шаром, она будет выглядеть просто безжизненно.

"По мере снижения уровня океана на поверхности окажутся континентальные шельфы (края материков, которые сейчас скрыты под водой)", — отмечает специалист.

Континентальные шельфы — это "мосты", по которым несколько десятков тысяч лет назад происходила миграция древних людей.

В наше время жители планеты не знают, как именно древние люди могли перемещаться с одного континента на другой, но если взглянуть на эти "мосты", скрытые под водой, приходит понимание этого процесса.