"ФАС хочет, чтобы корпорации Apple, Google и Microsoft предоставили возможность полного удаления всех предварительно установленных программ, в том числе собственных, по желанию потребителя, при условии, если это не будет мешать нормальной работе устройства", — сообщает "Коммерсант".
Кроме того, ФАС хочет, чтобы данные компании выполняли предустановку приложений, разработанных в России, на следующие устройства:
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России запретили продажу смартфонов без отечественного ПО.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.