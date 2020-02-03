ФАС заставит Apple и Google обеспечить удаление своих приложений

"ФАС хочет, чтобы корпорации Apple, Google и Microsoft предоставили возможность полного удаления всех предварительно установленных программ, в том числе собственных, по желанию потребителя, при условии, если это не будет мешать нормальной работе устройства", — сообщает "Коммерсант".

Кроме того, ФАС хочет, чтобы данные компании выполняли предустановку приложений, разработанных в России, на следующие устройства:

смартфоны;

компьютеры;

планшеты;

Smart TV.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России запретили продажу смартфонов без отечественного ПО.