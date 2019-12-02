В России запретили продажу смартфонов без отечественного ПО

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу смартфонов, компьютеров и Smart TV телевизоров без российского программного обеспечения.

Согласно закону, продавцы должны обеспечить, чтобы потребитель использовал предустановленное отечественное программное обеспечение в рамках поддержки российских производителей софта.

Сейчас Госдума готовится рассмотреть законопроект об административной ответственности за продажу гаджетов без предустановленного российского ПО. Нарушителю грозит штраф.