На глубине Тихого океана найдены кратеры искусственного происхождения

В Тихом океане в районе атолла Бикини обнаружили кратеры искусственного происхождения.

Ученые стремились выявить следы подводных испытаний ядерного оружия.

Специалисты создали карту дна океана. В результате они выяснили, в Тихом океане произошел взрыв ядерной бомбы, из-за чего на 27-метровой глубине образовался кратер глубиной 8 метров. Диаметр кратера 700 метров.

Кратер образовался в 1954 году в результате взрыва 15-мегатонной бомбы Castle Bravo.