Биологи впервые распечатали искусственную трахею на биопринтере

Ученым впервые удалось распечатать трахею на специальном биопринтере.

По словам специалистов, эксперимент по печати искусственного органа прошел удачно.

Ранее ученые из США тоже пытались напечатать идентичные натуральным органы на биопринтере, но не все печати проходили успешно. Ученые не стали останавливаться на достигнутом.

В результате они смогли напечатать различные ткани мышц и хрящевых областей в искусственных заменителях трахеи. Ученые предполагают, что в перспективе их можно будет использовать для вживления людям.

Также биологи сообщили, что ткани, из которых состоит трахея, выполнены из биоразлагаемого полиэфирного материала и гидрогелей.

Эксперты довольны достигнутыми результатами, но пока такие органы не применяют в медицине.